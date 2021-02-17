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Murat Kurşun kimdir, nereli ve kaç yaşında? Murat Kurşun hayatı hakkında

Murat Kurşun kimdir? Soruları merak konusu oldu. Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Murat Kurşun hayatı hakkında detaylar haberimizde...

Murat Kurşun kimdir, nereli ve kaç yaşında? Murat Kurşun hayatı hakkında

Murat Kurşun kimdir, nereli ve kaç yaşında? Murat Kurşun evli mi, kaç çocuğu var? Soruları merak konusu oldu. 47 yaşındaki türkücü Murat Kurşun hakkında detaylar haberimizde...

MURAT KURŞUN KİMDİR?

1974 doğumlu Murat Kurşun, aslen Mardinlidir. Küçük yaştan itibaren müzik ile ilgilenen başarılı isim Bir dönem eşi olan Ceylan da olmak üzere pek çok sanatçıya beste verdi.

Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında hayatını birleştirdi. Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.

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