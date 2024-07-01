Murat Kurum hakkında araştırmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan kararla hız kazandı. Bir son dakika gelişmesi ile Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Alınan karar kapsamında yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hayatı ve siyasi kariyerini gündeme geldi. İşte detaylar...