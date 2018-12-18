Ünlü olmak için TV8'de önce "Yemekteyiz" isimli yarışma programına katılan ve sürekli sunucunun sözünü kestiği için buradan final günü kovulan, daha sonra ise aynı kanalda yayınlanan MasterChef isimli yarışma programının 21. Bölümü'nde, elenecek adaylar arasında olmamasına rağmen şiddete yönelik hareketleri nedeniyle diskalifiye edilen Murat Özdemir (45),Türkiye'yi şoke etti.

İNSANIN KANINI DONDURAN GÖRÜNTÜ

Instagram hesabından bir papağana yönelik şiddet görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi. 58 saniyelik videoda parmak uçlarına kesik atarak kanatan Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp öylece tuttu. Bu sırada papağanın nefessiz kalışı ve acı acı haykırması görüntüye yansıdı. Şiddet videosunda papağana, "Acun baba diyeceksin, yoksa Acun baba" diye sin-kaflı sözler kullanan Özdemir'e sosyal medyada tepki çığ gibi yağdı.

GECE YARISI GÖZALTINA ALINDI

Yüzlerce hayvansever Beşiktaş İlçe Emniyet Amirliği'nin önüne giderek şikâyette bulundu. Kısa sürede yayılarak vatandaşların tepkisine yol açan video sonrasında Beşiktaş İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler Murat Özdemir’i Ortaköy’de bulunan evinde gece yarısı gözaltına aldı. Şüpheli Özdemir bugün öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Ancak Özdemir, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN SUÇ DUYURUSU

Şiddet gören papağana ise Tarım İl Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Tarım ve Orman Bakanlığı da devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadaki papağana şiddet görüntülerine ilişkin, "İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim" ifadesini kullandı. Pakdemirli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık."

PAPAĞAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Murat Özdemir'in şiddet uyguladığı papağan sabah saatlerinde ise veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Şüpheli Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik'le tahliye edildiği belirtildi.

Şüpheli Özdemir, katıldığı yemek yarışması programında da parmağını kesmişti. Özdemir ile ilgili olarak tv programlarında ilgi çektiği için Survivor isimli yarışma programına da katılacağı sosyal medyada iddia edilmişti.

"NEDEN BU PAPAĞAN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA?"

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu 'Yemekteyiz' programına katılan Özdemir yarışmacıları evinde ağırlamıştı. Yemek hazırlık sürecinde Onur Büyüktopçu'nun 'Papağanınız konuşmuyor hiç' sorusuna Özdemir, 'Konuşur, yaklaşayım' cevabını vermişti. Murat Özdemir, papağanın yanına yaklaşmasıyla papağan bağırmaya başlamış, Onur Büyüktopçu da, 'Niye çığlık çığlığa bu papağan' sorusunu sormuştu. Özdemir de ‘Beni sevmiyor' ifadelerini kullanmıştı.

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