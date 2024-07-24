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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Murat Özkaya: Artık barış ve mutluluk olsun - Futbol Haberleri

        Murat Özkaya: Artık barış ve mutluluk olsun

        Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında kulüplerin istikrardan yana karar aldığını söyleyerek, "Artık barış ve mutluluk olsun. Futbolu sahada seyredelim. Taraftarı da tribüne bekliyoruz, sezon hayırlı olsun" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:26
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        "Artık barış ve mutluluk olsun"
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        Kulüpler Birliği Vakfı’ndaki başkanlık seçimi toplantısının sonra Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "ARTIK BARIŞ VE MUTLULUK OLSUN"

        Toplantıda kulüp başkanlarının istikrardan yana karar aldığını belirten Özkaya, "İstikrarda da hayır vardır. Yeni bir federasyon, bu federasyonla ilişkileri yönetmek ve kulüplerin isteklerini doğru anlatabilmek gerekiyor. Bence hayırlısı oldu. Türk futbolu için hayırlı olsun. Türk futbolunun işi çok zor. Birlikte, siz basın mensupları, futbol takımı ve taraftarlarla beraber üstesinden gelmemiz lazım. Federasyonun da en kısa zamanda doğru bir şekilde yapılanıp, yol alması gerekiyor. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Artık barış ve mutluluk olsun. Futbolu sahada seyredelim. Taraftarı da tribüne bekliyoruz, sezon hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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