Murat Sancak duyurdu: Maçtan sonra ayrılacak

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cluj ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Sancak, "Zor bir maç, kolay bir maç değil. Zor bir takım ama inşallah biz tur atlayacağız." dedi.

Murat Sancak, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bugün mesela maçtan sonra Gulbrandsen bizden ayrılacak. Bir tane santrforla bir ay uğraştık, olmadı. Başka bir santrfor, bir stoper gelecek. Onyekuru'un gidişine bağlı belki bir sol kanat olacak" sözlerini kullandı.