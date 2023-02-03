Murat Sancak: Hakem genel anlamda iyiydi

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın kararları tartışma yaratırken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan da konuya dair yorum geldi. Murat Sancak'ın açıklaması şöyle:

"Dün zevkli bir maç seyrettik. Her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Dün hakem genel anlamda iyiydi, en azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol. Kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda ve kırmızı, kimine göre değil"