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        Haberler Magazin Murat Ülker ile Roberto Carlos, Katmandu'da karşılaştı

        Murat Ülker ile Roberto Carlos, Katmandu'da karşılaştı

        İş adamı Murat Ülker ile tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olan, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roberto Carlos, Nepal'in başkenti Katmandu'da karşılaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 23:48 Güncelleme: 22.04.2025 - 23:48
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        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
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        2007 - 2010 arasında Fenerbahçe'de de forma giyen tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olan Roberto Carlos, Nepal Süper Ligi'nin İyi Niyet Elçisi oldu.

        Roberto Carlos bu kapsamda Nepal futboluna destek vermek ve ligin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ülkede çeşitli etkinliklere katılacak.

        O etkinliklerden biri gerçekleştirildi. Roberto Carlos, Katmandu gezisinde olan Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile karşılaştı. Carlos ile Ülker bir süre sohbet etti. Sohbetlerinde doğal olarak Fenerbahçe'de vardı.

        Murat Ülker, Roberto Carlos'a Kadıköy anılarıyla ilgili neler hissettiğini sordu. Carlos'un cevabı; "Şahane" oldu.

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        #Murat Ülker
        #Roberto Carlos
        #Katmandu
        #futbol
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