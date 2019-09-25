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Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani baş başa moral depoladı

Son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programını sunan ve oyunculuk kariyeri için sunucu koltuğunu Kenan İmirzalıoğlu'na devreden başarılı oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, eşi İman Elbani ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı

Murat Yıldırım, İman Elbani

"Ramo" dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan deneyimli oyuncu ve eşi günün erken saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde görüntülendiler.

Yaklaşık 6 saat alışveriş merkezinde turlayan ve alışveriş keyfi yapan çift daha sonra da bir restoranda akşam yemeği yediler. Çekimleri Adana da olacak olan dizi öncesi baş başa moral depolayan çift, akşam saatlerinde özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı. Alışveriş turu boyunca Yıldırım'a yerli ve yabancı hayranlarının yoğun ilgisi vardı. 

 

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