Murphy Kanunları Nedir ve Ne İşe Yarar? Murphy Kanunları Nasıl Ortaya Çıktı?

Kişinin yaşadığı birtakım deneyimlerin Murphy kanunlarına benzer olduğunu görülebilir. Başarısızlıkları ve hataların nedenini araştırmanın sonucunda oluşan Murphy kanunları her ne kadar benzer deneyimler yaşanmasa da bilimsel bir kanıta sahip değildir. Ancak pek çok toplum tarafından kabul görmüş bir olgudur. Peki, Murphy kanunları nedir? Bu sorunun cevabını ve daha fazlasını yazının devamında bulabilirsiniz…

MURPHY KANUNLARI NEDİR?

Murphy yasaları temelini fen bilimsel matematiksel bir kanundan alır. Mutlak gerçekliği esas alan Murphy kurallarını günlük yaşamda gözlemlemek mümkündür. Örneğin bir şeyden vazgeçtiğinizde Murphy kanunlarına göre o şey vazgeçtiğiniz anda size geri döner. Peki Murphy kanunları nedir?

Murphy kanunları, başarısızlıkların ve hataların neden kaynaklandığını karmaşık sistemlerde incelenmesi üzerine oluşmuş olan özdeyişlerdir. Murphy kanunlarının temeli “Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir.” sözüne dayalıdır.

MURPHY KANUNLARI NE İŞE YARAR?

Murphy kanunları, her şeyin olumsuz olduğu durumları ifade ederken kullanılır. Peki Murphy kanunları ne işe yarar? Gün içinde yaşanan pek çok kötü durumu açıklarken kullanılan Murphy kanunları yaşanabilecek olumsuz durumlara daha çok dikkat etmeyi ve bu tür durumlara karşı önlem almaya yardımcı olur. Buna göre bir işe başlamadan önce ne tür olumsuz durumlar ile karşılaşılabileceği hesaplanarak oluşabilecek olumsuz durumları mümkün olduğunca en aza indirebiliriz.

MURPHY KANUNLARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Murphy kanunlarının ne olduğunu ve ne işe yaradığını önceki başlıklarda bulabilirsiniz. Peki Murphy kanunları nasıl ortaya çıktı? Kökeni 1940’lı yıllarda gerçekleştirilmiş olan bir ABD Hava Kuvvetleri deneyine dayanan Murphy Kanunları Edward A. Murphy Jr.’ın bir test sırasında sensörleri yanlış bağlaması sonucunda bir aksilik yaşaması ile ortaya çıktı. Edward A. Murphy Jr. “Eğer bir şeyin yanlış yapılma olasılığı varsa biri bunu yanlış yapacaktır.” cümlesini kurmuş ve zaman içerisinde bu durum Murphy Kanunu olarak tanınmıştır.