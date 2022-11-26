Medya Başarı Ödülü Yasemin Güneri'ye 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Muş Tanıtım Platformu tarafından bu yıl ilk kez organize edilen "Muş Altın Lale Ödülleri" töreninde, medya, spor, sinema ve kültür dalında kişi ve kurumlara ödülleri verildi.

Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesinin destekleriyle 1071 Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, kentte güzel şeylerin olduğunu söyledi.

Kentte yaşadıkları için değişimi zaman zaman fark edemediklerini belirten Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Son 2 yılda spora 1 milyar liralık yatırım yapıldı. Hastaneler ve okullar inşa ediliyor. Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet tarihindeki en büyük yatırımını yapıyor. İnşallah Muş'umuz 10 yıl sonra gördüğümüzde çok daha farklı bir kimliğe kavuşmuş olacak. Kurtik Dağı bir kayak merkezi haline gelecek. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en iyi karı Kurtik Dağı'nda var. Onunla ilgili çalışmalar bitti. İkinci aşamaya geçildi. 2023'te ihaleye çıkmayı düşünüyoruz. Muş için hayırlı bir gece olmasını diliyorum. Muş'un Kurtik Dağı gibi yükselmesini, Muş Lalesi gibi güzelleşmesini ve Murat Nehri gibi coşkun akmasını istiyoruz. Hedefimiz bu."

"MEDYA BAŞARI ÖDÜLÜ" HABERTÜRK TV'DEN YASEMİN GÜNERİ'YE VERİLDİ

Medya dalında 'Başarı Ödülü' Habertürk TV'den Yasemin Güneri'ye verildi. Ödülü Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay takdim etti.

Ödülünü alan Yasemin Güneri burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: Benim Muş'a ikinci gelişim. Sanıyorum 15 yılı olmuş ilk gelişim. Muş'ta inanılmaz bir değişime sahne olmuş, kendini aşmış. En büyük eksiklik tanıtım eksiliğiydi. Sayın Valimiz de dile getirdi. Artık iletişim fakültesi var. İletişim fakültesi öğrencileri bu eksiği kapatacaklar. Herşeyi çeksinler, aktarsınlar. Tanıtım olmadan buradaki gelişimin önünü açamayız. Tanıtma platformunun böyle bir etkinliğe imza attığı için teşekkür ediyorum.