Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor

Muş'taki köylerde kadınlar, yaktıkları tandırlarda imce usulüyle ekmek pişirerek birbirlerine yardımcı oluyorlar.

Merkeze bağlı Kumluca köyünde yaşayan kadınlardan Müjde Türker, tandır ekmeği pişirme geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Kadınların el birliği yaparak dayanışma örneği sergilediğini belirten Türker, "Herkesin nüfusu çok. Tek başına olmuyor. Biz de komşularla bir araya geliyoruz ve kendi buğday unumuzdan her gün bir evin ekmeğini pişiriyoruz. Yıllardır bu geleneği sürdürüyoruz. Bursa, Muğla, Ankara ve Adana gibi büyük şehirlerde yaşayan akrabalarımızın tandır ekmeğine yoğun talebi var. Onlara da yolluyoruz. Eltim Bursa'dan geldi. Köylüler olarak onun için ekmek pişirdik ve Bursa'ya götürecek." dedi.