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        Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor

        Muş'taki köylerde kadınlar, yaktıkları tandırlarda imce usulüyle ekmek pişirerek birbirlerine yardımcı oluyorlar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:45
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        Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
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        Muş'taki köylerde kadınlar, yaktıkları tandırlarda imce usulüyle ekmek pişirerek birbirlerine yardımcı oluyorlar.

        Merkeze bağlı Kumluca köyünde yaşayan kadınlardan Müjde Türker, tandır ekmeği pişirme geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

        Kadınların el birliği yaparak dayanışma örneği sergilediğini belirten Türker, "Herkesin nüfusu çok. Tek başına olmuyor. Biz de komşularla bir araya geliyoruz ve kendi buğday unumuzdan her gün bir evin ekmeğini pişiriyoruz. Yıllardır bu geleneği sürdürüyoruz. Bursa, Muğla, Ankara ve Adana gibi büyük şehirlerde yaşayan akrabalarımızın tandır ekmeğine yoğun talebi var. Onlara da yolluyoruz. Eltim Bursa'dan geldi. Köylüler olarak onun için ekmek pişirdik ve Bursa'ya götürecek." dedi.

        Kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için Bursa'dan geldiğini belirten Hediye Kotan ise "Ekmek pişirmek ne kadar zor olsa da lezzetine değiyor. Kendi emeğimizle yaptığımız her şey çok lezzetli oluyor. Sağ olsun kadınlar da bize yardımcı oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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