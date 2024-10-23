Muşlu aileler evlatlarına kavuşmak için DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yapılan eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 9 yıl önce oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı anımsatan Koçhan, "Bahçeli ne diyorsa biz onun dediğindeyiz. Onun dediğini yapsınlar. Diyarbakır annelerine de Muş annelerine de destek çıksınlar. Evlat hasretiyle yanıyoruz." dedi.