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        Muş'ta gençler doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı

        Muş'ta, "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 18:13 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:26
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        Muş'ta gençler doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı
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        Muş'ta, "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Muş Kültür Sanat Doğa Derneği tarafından organize edilen etkinlikte bir araya gelen gençler, doğa yürüyüşü yaptı, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

        Yürüyüşe katılan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Asliye Kılıç, bugün projenin üçüncü etkinliğini yaptıklarını söyledi.

        Kentte 18-29 yaş grubu gençlerle doğa yürüyüşüne çıktıklarını dile getiren Kılıç, "Bu etkinlik, ilimiz için örnek teşkil eden çok değerli bir program. Gençlerimizi teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak doğayla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bugün burada gençler bir araya gelerek yeni dostluklar kuruyor, doğayla iç içe yürüyüş yapıyorlar, etkinliklere katılıyorlar. Bu da projenin asıl amacını yansıtıyor. Bu kapsamda, ilimizin farklı bölgelerini ve güzelliklerini gençlerimize tanıtma fırsatı buluyoruz." diye konuştu.

        Muş Kültür Sanat Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak da dernek olarak farklı alanlarda faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

        İçişleri Bakanlığına sundukları proje kapsamında etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayrak, "Sosyal medya üzerinden duyuru yaptık. Özellikle üniversite öğrencileri, genç arkadaşlarımızın katılımı var bugün. Bu tür etkinliklerimizin devamı gelecek. Şu anda Mehmetcan bağlarındayız. Buraya gelirken arkadaşlara tanıtım yaptık. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

        Gençlerden Serdar Toprak da Muş'un güzelliklerini keşfetme fırsatı bulduklarını dile getirerek, "Yorucu bir yürüyüş oldu ama Muş'un eşsiz doğasıyla tanıştık. Çok güzel bir deneyim oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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