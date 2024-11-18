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        Muş'ta tarım arazileri, ıslah çalışmalarıyla taşkın riskinden korunuyor

        Muş'ta Devlet Su İşleri 172. Şube Müdürlüğü ekipleri, Varto ilçesinde tarım arazilerinin yer aldığı bölgedeki derede ıslah çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:59
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        Muş'ta tarım arazileri, ıslah çalışmalarıyla taşkın riskinden korunuyor
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        Muş'ta Devlet Su İşleri 172. Şube Müdürlüğü ekipleri, Varto ilçesinde tarım arazilerinin yer aldığı bölgedeki derede ıslah çalışması yürütüyor.

        İlçeye bağlı Sazlık, Leylek ve Alagöz köylerinden geçen derede, yaşanabilecek taşkınların tarım arazilerine zarar vermemesi için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, Leylek köyü yakınında dereyi temizleyip genişletme ve set kurma işlemi yaptı.

        Yapılan çalışmaları inceleyen Şube Müdürü Servet Fırat, dere ıslah çalışmalarıyla taşkın riskini azaltılarak tarım arazilerinin bu riskten korunduğunu söyledi.

        Söz konusu bölgede 9 iş makinesi ve 22 personelle çalışmaların sürdüğünü belirten Fırat, şunları kaydetti:

        "Geçmiş yıllarda bu bölgede dereden kaynaklı birçok taşkın yaşanmış ve tarım arazileri zarar görmüştü. Bu taşkınlar yerleşim yerine de zarar vermekteydi. 2023'te yapılan planlamalar doğrultusunda 2024 yılı haziran ayı sonu itibarıyla bu bölgede çalışmalar başladı. Şu an yaklaşık 12 kilometrelik sette tanzim yapıldı, 4 bin 500 metre taş tahkimat işlemi tamamlandı. 2025 yılında Leylek, Alagöz ve Sazlıca bölgesinde dere ıslahı yapılarak yaklaşık 320 hektarlık tarım arazisi taşkın riskinden korunacak ve yerleşim yerlerinde de taşkın riski azalmış olacaktır."

        Çalışmalar kapsamında 780 bin metreküplük kazı ve 27 kilometrelik tahkimat işlemi yapıldığını bildiren Fırat, bu çalışmalarla vatandaşların arazilerini daha güvenli şekilde ekebileceğini dile getirdi.

        Sazlıca köyü sakinlerinden Osman Turan da daha önce derenin taşması sonucu tarım arazilerinin zarar gördüğünü dile getirerek, ıslah çalışması yürüten ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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