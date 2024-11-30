AK Parti Malazgirt 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de ilçenin kalkınması için çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade etti.

Fırat, "Malazgirt'in tarihi önemi büyük. Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt'te bulunmaktan son derece mutluyum. Anadolu'ya açılan kapımız olan bu kadim ilçede kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Öğretmenevinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

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