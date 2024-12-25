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        Muş'ta 2 hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Muş'ta, biri bebek 2 hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:06 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:15
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        Muş'ta 2 hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Muş'ta, biri bebek 2 hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Muş Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve Tip-1 Trunkus Arteriozus (Kalp rahatsızlığı) teşhisi konulan 8 günlük bebek ile Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hipertansiyon hastası 15 yaşındaki Reyhan Meryem Ekinci'nin Ankara'daki hastanelere sevk edilmesine karar verildi.

        İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu'nun durumu iletmesi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından kente ambulans uçak gönderildi.

        Muş Devlet Hastanesi'nden alınan bebek ile ambulansla Siirt'ten getirilen Ekinci, sağlık ekiplerinin koordinasyonunda ambulans uçağa alındı.

        8 günlük bebek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, Ekinci ise Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Ekinci'nin teyzesi İlkay Kaşçı, yeğeninin hipertansiyon hastası olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığının desteğiyle yeğeninin sevkinin gerçekleştiğini belirten Kaşçı, "Bize bu desteği sağladıkları için devletimize, Sağlık Bakanlığına, Hacettepe Üniversitesine teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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