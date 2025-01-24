Bulanık'ta hayırsever iş insanı, okul inşa edecek

Muş'un Bulanık ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından 12 derslikli okul inşa edilecek.

İş insanı Nurettin Yılmaz, memleketi Bulanık'ta bir okul inşa etmeye karar verdi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ile beraber Vali Avni Çakır'ı ziyaret eden Yılmaz, okul inşaatı için protokol imzaladı.

Vali Çakır, Yılmaz'a teşekkür ederek, okul inşaatının kısa sürede başlayacağını söyledi.

Eğitime katkı sunmak istediğini belirten Yılmaz da Yeni Mahalle'de inşa edilecek 12 derslikli okulda öğrencilerin geleceğe hazırlanacağını ifade etti.