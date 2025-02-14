Hasköy'de kan bağışı kampanyası sürüyor
Muş'un Hasköy ilçesinde Türk Kızılay'ınca başlatılan kan bağışı kampanyası sürüyor.
Muş'un Hasköy ilçesinde Türk Kızılay'ınca başlatılan kan bağışı kampanyası sürüyor.
Çarşı merkezindeki Kızılay aracına gelen Kaymakam İsmail Güney, polis ve jandarma personeli, kan bağışında bulundu.
Kızılay Kan Bağış Merkezi doktoru Ahmad Mohammadı, kan bağışında bulunan vatandaşlara oyuncak hediye ettiklerini söyledi.
Mohammadı, "Vatandaşların kan vermesini istiyoruz. Hastanelerde stoklarımız az. Kan ihtiyacımız var ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bir ayda 900 ünite kan toplandı." dedi.
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