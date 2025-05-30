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        Bulanık'ta tekstil atölyesinin temeli atıldı

        Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde 150 kişiye istihdam sağlanacak tekstil atölyesinin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:16 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:21
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        Bulanık'ta tekstil atölyesinin temeli atıldı
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        Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde 150 kişiye istihdam sağlanacak tekstil atölyesinin temeli atıldı.

        Erentepe Belediyesince Fatih Mahallesi'nde tekstil atölyesi inşa edilecek.

        Projenin temel atma töreninde konuşan Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, tekstil atölyesinin faaliyete başlamasıyla 150 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

        Beldedeki işsizlik sorununu çözeceklerini belirten Haydaroğulları, "Tekstil projemiz tamamlandığı zaman, burası 150 gencimize iş kapısı olarak. Beton prefabrik şeklinde inşa edilecek. Beldemize yakışan bir çevre düzenlemesi yapılacak. Burası hem istihdama hem de beldemizin kalkınmasına katkı sağlayacak." dedi.

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