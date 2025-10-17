Muş'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu S.Ş'nin B.N.Ö. ve Z.Ö. adlı kişilere alıcı ödemeli şekilde etil alkol göndereceğini tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.