Muş'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kargo yoluyla gönderilmek istenen 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu S.Ş'nin B.N.Ö. ve Z.Ö. adlı kişilere alıcı ödemeli şekilde etil alkol göndereceğini tespit etti.
Alınan arama kararı doğrultusunda kargo firmasında yapılan aramada, 20 bidon içinde toplam 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
