Polislerle öğrencilerin kar topu savaşı Öğrencilerin kar topu savaşına maruz kalan polislerin zor anları gülümsetti

Muş’ta ilkokul öğrencileri, polis ağabeyleri ve ablaları ile kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Merkeze bağlı Türk Telekom İlkokulu bahçesinde polis memurlarına kar topu atan çocuklara polisten tatlı karşılık geldi. Okul çıkışında yüzlerce öğrencinin kar topu savaşına maruz kalan polislerin zor anları gülümseten görüntülere yol açtı. Karın tadını doyasıya çıkaran öğrenciler, polis ağabey ve ablalarıyla unutamayacakları eğlenceli bir gün yaşadı.

Öğrencilerden Merve Meriç, bugün polislerin okula geldiğini ve çıkışta çok güzel kar topu oynadıklarını söyledi. Çok eğlendiklerini anlatan Meriç, “Onlar bize kar topu attı, biz onlara attık. Çok eğlendik” dedi.



“Doğduğumdan beri ilk kez bu kadar eğlendim”

5. sınıf öğrencisi Asi Neva Turan ise bugün çok eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade ederek, “Çıkışta polisler geldi ve onlarla birlikte kar topu savaşı yaptık. Okulumuzun bahçesi çok geniş olduğu için kar topunda sınırımız olmadı ve çok eğlendik. Doğduğumdan beri ilk kez bu kadar eğlendim. Kışın tadını gerçekten bu kadar çıkardığımı hiç hatırlamıyorum. Mükemmel bir gündü. Kar topu savaşında özellikle çok eğlendim. Birlikte oyunlar oynadık” diye konuştu.

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