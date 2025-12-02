Muş Spor Kulübü: 1 - Konyaspor: 4 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Konyaspor, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Muş Spor Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek gruplara kaldı. Melih Bostan (2), Enis Bardhi ve Josip Calusic'in golleriyle farklı kazanarak adını grup aşamalarına yazdıran Konyaspor'un rakibi 5 Aralık'taki kura çekiminde belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Konyaspor, TFF 2. Lig ekibi Muş Spor Kulübü'ne konuk oldu. Muş Şehir Stadı'ndaki müsabakayı 4-1'lik skorla kazanan Konyaspor, grup aşamasına yükseldi.
Yeşil Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 38'de Enis Bardhi, 52'de Josip Calusic, 53 ve 90+2. dakikalarda Melih Bostan atarken, ev sahibinin tek golünü ise 89. dakikada Ersel Aslıyüksek kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor gruplara kalırken, Muş Spor Kulübü ise organizasyona veda etti.
Konyaspor'un rakibi 5 Aralık'ta çekilecek olan kurada belli olacak.