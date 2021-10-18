AA

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fırat İşlek, Muş Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi Kemal Akay ve Meşe Derneği Başkanı İhsan Aytemiş, Sarmaşık köyündeki meşe koruluğunda çalışma yaptı.

AA'nın haberine göre kente 30 kilometre uzaklıkta, 350 meşe ağacının bulunduğu yaklaşık 60 dönümlük alanda yapılan çalışmada, bazı ağaçların 400 yıllık olduğu belirlendi.

Öğretim görevlisi İşlek, söz konusu alanda ağaçların yaş tespitine yönelik araştırma yaptıklarını söyledi.

Meşe ağaçlarının 35 milyon yıldır var olduğunu belirten İşlek, "Dünya üzerinde 400'ün üzerinde meşe türünün bulunduğu biliniyor. Anadolu'da doğal ortamlarında 17 türü, ülkemiz genelinde ise 35 türü yetişiyor. Bu alanda yaptığımız araştırmalar sonucunda bazı ağaçların yaşını 400 yıl olarak tespit ettik" diye konuştu.

Dernek Başkanı Aytemiş de söz konusu çalışma öncesi köy sakinleriyle görüştüklerini ve köyün kadim bir geçmişe sahip olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Bölgedeki tarihi mezarlıkların da bunu kanıtladığını dile getiren Aytemiş, şunları kaydetti:

"Bu göstergeler düşünüldüğünde ve ağaç köklerinde yapılacak karbon testlerinin sonucunda bu ağaçların 700 yaşından büyük olduğunu düşünüyorum. Ama arkadaşlarımız tarafından yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde 400 yıl olarak belirlendi. Bu ağaçların koruma altına alınması, bakımı ve budamasının yapılmasıyla çok daha uzun yıllar yaşayacağına inanıyorum."

Orman Mühendisi Akay ise tespit ettikleri ağaçların koruma altına alınmasına yönelik çalışma başlatacaklarını aktardı.