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        Haberler Gündem Güncel Muş'ta mayıs ayında kar esareti

        Muş'ta mayıs ayında kar esareti

        Muş'ta dün gece yüksek kesimlerde görülen kar ve tipi, köy yolunda ulaşımı aksattı. Üçevler köyünden Muş merkeze gelen minibüsteki 6 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:41 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:48
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        Mayıs ayında kar esareti
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        Muş'ta dün gece saatlerinde 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

        6 KİŞİ YOLDA MAHSUR KALDI

        Üçevler köyünden Muş merkeze gelen minibüsteki 6 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendiren İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açarak minibüsün yola devam etmesini sağladı.

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        #muş
        #kar yağışı
        #tipi
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