Musk Trump'ın "vergi indirimi tasarısını" değerlendirdi: Hayal kırıklığı

Dünyanın en zengin insanı, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su Elon Musk, yakın müttefiki ABD Başkanı Donald Trump'ın "vergi indirimi tasarısı"nı eleştirdi.

CBS Sunday Morning programında konuşan Musk, Trump'ın "büyük güzel yasa tasarısı" olarak tanımladığı tasarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

"DOGE'NİN ÇABALARINI BALTALAYACAK"

Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndan (DOGE) sorumlu olan Musk, Trump'ın "vergi indirimi tasarısı"nın DOGE'nin çabalarını baltalayacağını ifade etti.

Musk açıklamasında, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

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Konuya ilişkin endişelerini dile getiren Musk, "Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum." dedi.

MUSK DOGE'NİN İŞLERİ İÇİN HAFTADA BİR İKİ GÜN AYIRACAK

ABD basını Musk'ın bu yorumlarının ardından Trump ile anlaşmazlığa düştüğünü yazdı. Ayrıca Musk, geçtiğimiz günlerde Mayıs itibariyle DOGE'nin işleri için haftada bir ya da iki günün ayıracağını söylemiş, kalan vaktinde Tesla'ya odaklanacağını ifade etmişti.