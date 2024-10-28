'Muskat'ın prömiyeri yapıldı

Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği, yapımını Kadar’ın, yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un üstlendiği ‘Muskat’ oyunu Esra Dermancıoğlu tarafından sahnelenmeye başladı. Yıllardır bakımını üstlendiği annesinin ölümünden sonra 'Yaşar’ın zihninin derinliklerinde yaşananları sahneye aktaran 'Muskat', 60 dakikalık unutulmayacak bir deneyim sunuyor.

'Muskat’ın galasına sanat dünyasından birçok isim katıldı. Davetliler arasında Enis Arıkan, Ece Yörenç, Selen Uçer, Elit Andaç Çam, Songül Öden, Esra Ruşan, Emre Taşkıran, Levent Can, Burak Sergen Şağban - Gizem Şağban, Belçim Bilgin Dönmez - Ayfer Dönmez, Selen Öztürk, Gülcan Arslan, Erdem Kaynarca, Aras Aydın, Özgür Daniel Foster, Mert Öner, Melisa Doğu, Hande Ataizi, Tanju Babacan, Aras Şenol, Deniz Işın, Fatih Özkan vardı. Dermancıoğlu’nu yalnız bırakmayan isimler oyuna övgülerine dile getirdi.

Belçim Bilgin: Hem güldük hem ağladık, bir sürü duygunun içinden çıktık. Çok yaratıcı bir oyun. Esra’nın performansı göz kamaştırıcı.

Songül Öden: Oyun hem metin hem de Esra’nın performansı açısından çok etkileyiciydi.

Burak Sergen: Oyun güzel bir zihin akışı, ben çok beğendim. Esra çok güzel bir hikaye anlatıyor.

Selen Öztürk: Aksel’in muhteşem kaleminden, Esra’nın da harika yeteneğinden çok kuvvetli bir hikaye izledik. Hem çok güncel hem de çok hassas bir anne-kız hikayesi.

Selen Uçer: Esra’nın çok özel bir mizahı vardır. Bu sefer Aksel’in metni içerisinde onu tiyatral bir şekilde izliyoruz ve bu çok heyecan verici.