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Kutsal hediyesini Bakan Ersoy'un ellerinden aldıktan sonra duygulandığı dikkatlerden kaçmayan Miles, "Malesef henüz Türkçe konuşmayı bilmediğim için İngilizce konuşmak zorundayım. Bu kutsal hediyeyi ve bu özel anı benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki buluşmamızda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. Şuan ders alıyorum ve kısa sürede bunun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum" diyerek gönülleri bir kez daha feth etti.