Gecenin onur konukları arasında yer alan başarılı şarkıcı, salonu dolduran misafirlere, "Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Gönüllü Kültür ve Yardım Meleği" olarak takdim edilerek sahneye davet edildi.
Kısa bir konuşma yaparak kendisine gösterilen teveccüh ve ilgi için teşekkür eden Miles, "Aldığım karar beni huzura kavuşturdu. Allah beni İslam'la ödüllendirdi. Bir kaç gündür binlerce mesaj, binlerce e-posta aldım. Herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Kendimi sizlerden biri gibi hissediyorum. Bana böylesine güzel duygular yaşattığınız için teşşekür ederim" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından gönderilen ve İngilizce Meal de barındıran özel Kuran-ı Kerim, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından "Hoşgeldin" denilerek kendisine takdim edildi.
Kutsal hediyesini Bakan Ersoy'un ellerinden aldıktan sonra duygulandığı dikkatlerden kaçmayan Miles, "Malesef henüz Türkçe konuşmayı bilmediğim için İngilizce konuşmak zorundayım. Bu kutsal hediyeyi ve bu özel anı benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki buluşmamızda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. Şuan ders alıyorum ve kısa sürede bunun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum" diyerek gönülleri bir kez daha feth etti.
Etkinlik süresince kendiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiç kimseyi geri çevirmeyen Della Miles mütevazi tavırlarıyla takdir topladı. Zaman zaman oturduğu yerden şarkıların ritmine kendisini kaptırarak dans ettiği gözlenen Miles, galanın sonlarına doğru ise hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek onlarla halay çekip çiftetelli oynadı.
Gecede bir dönem vokalistliğini yaptığı Whitney Houston'a ait "I Have Nothing" şarkısını da seslendiren başarılı sanatçı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere tüm misafirleri adeta büyüledi.
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