Muşspor - Balıkesirspor maçı CANLI YAYIN
3. Lig 1. - 2. grup play-off final turu nefesleri kesiyor... Balıkesirspor ile Muşspor, 2. Lig'e yükselmek için karşı karşıya geliyor. İki takım da rakibini devirip bir üst lige yükselmek istiyor...
Giriş: 24.05.2025 - 20:01 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:01
3. Lig'de 1. ve 2. grup play-off final turunda Muşspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan dev karşılaşmada, iki takım da 2. Lig'e yükselmek için sahaya çıkıyor.
20.00 Muşspor - Balıkesirspor (HT Spor)
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEM: Alper Akarsu
SAAT: 20.00
YAYIN: HT SporHT SPOR CANLI
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ