Muşspor - Balıkesirspor maçı CANLI YAYIN

3. Lig'de 1. ve 2. grup play-off final turunda Muşspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan dev karşılaşmada, iki takım da 2. Lig'e yükselmek için sahaya çıkıyor.

20.00 Muşspor - Balıkesirspor (HT Spor)

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEM: Alper Akarsu

SAAT: 20.00

YAYIN: HT Spor