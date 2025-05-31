Mustafa Alper Avcı: Bu benim son maçımdı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, ligin son maçında keyifli bir maç oynadıklarını belirterek, "Sezonun son maçını oynadık. Keyifli bir maç oldu. Sezonla alakalı geri bildirimde bulunmak gerekirse Kasımpaşa maçı ile başlayan serüvende aynı yerdeyim. Sezon sonu ligden düşsek dahi camianın alkışladığı bir takım olacak sahada demiştim. Bütün kulüp personeline teşekkür ediyorum. Oyuncular geldiğimiz gün itibariyle öğrenmeye istekli, sahada söylediğimizi yapmaya hazırlardı" ifadelerini kullandı.

"BU OYUNCULAR, TÜRK FUTBOLUNUN TEMELİNİ OLUŞTURACAK"

Adana Demirspor’un birçok zor süreç geçirdiğini, genç oyunculara süre verdiklerini ve onlara güvendiklerini aktaran Avcı, "Bugün kendi adıma bir şeyler söylemek zorundayım. Yönetim kurulu kararıyla Galatasaray maçında sahadan çekildik, devamında gelen puan silme cezası ve oyuncuların ayrılmasıyla ‘Baharı beklerken kışımız sert geçti’. Bütün antrenmanlarda oyuncularımız yüzde yüzünü verdiler. Sahada bugün 17 yaş ortalamasıyla oynayan bir takım vardı. Bunlar takımın geleceği. Transfer yasağımız var ve bu oyuncularımız gelecek sezon bu ligde Adana Demirspor’u temsil edecekler. Kulüp çalışanlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onların emekleri sayesinde takım bu noktaya geldi. 4 ay boyunca teknik heyet oyuncuların gelişimi üzerine bir mesai harcadı. Son 2 haftada skorları almayı başardık ama saha içerisinde birçok parametrede ön plana çıkan bir Adana Demirspor kulübü vardı. 15 yaşında Süper Lig’de süre alan oyuncularımız vardı. Birçok genç oyuncu ilk defa süre aldı. Kendi adıma çok mutluyum. Bu oyuncular gelecek sene takımın temelini oluşturacaklar ve uzun vadede Türk futbolunun temelini oluşturacaklar" diye konuştu.

"BU BENİM SON MAÇIMDI"

Adana Demirspor ile son maçına çıktığını vurgulayan Avcı, daha sonra şunları söyledi:

"Bu benim son maçımdı. Bu görevi bana layık gören yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki kısa vadede kulübün önümüzdeki yılla alakalı plan ve projesi belirlenecek. Süreç doğru yönetilirse her şey düzelecek ve bu takım yeniden Süper Lig’e çıkmak için en büyük aday olacaktır. Güzel 4 ay geçirdik, umarım Adana Demirspor’a hak ettiği günlerde yeniden bir arada olmak üzere hoşça kal diyorum."