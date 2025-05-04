Mustafa Alper Avcı: Kendi adıma çok gurur duyuyorum

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Özellikle genç oyuncuların sayısının fazla olması kırılgan bir yapıya sahip olmamız bizim için dezavantajlı. Fakat onuncu dakikadan sonra oyuna biraz daha tutunmaya çalıştık. Formasyonun değişikliğine gitti saha içerisinde üçlü formasyonla başlamıştık. Formasyon değişikliğinden sonra istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Kendi adıma çok gurur duyuyorum. Mağlup ama oyun anlamında bugün sahada herkesin bana göre takdir ettiği rakip takımın da takdir ettiği bir oyuncu grubumuz vardı. Taraftarımıza da ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu genç oyuncuların ihtiyacı olan mental anlamda çünkü ben ve ekip olarak oyuncu grubu olarak saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Saha dışındaki olumsuzluklar ya da süreç bizi çok ilgilendirmiyor. Biz sadece işimize odaklandık. Ama burada önemli olan kısım bu tip durumlarda taraftarın ya da camianın oyunculara özellikle genç oyunculara desteği çok önemli. Bugün de Trabzonspor maçı gibi işte Antalya maçı gibi, Bodrum maçı gibi, iç sahada oynadığımız müsabakalarda iyi, coşkulu. Adana Demirspor camiasına yakışır bir şekilde sahada olduğumuza inanıyorum. Gönül isterdi, galip gelelim. Çünkü hak ediyorlar. Gerçekten oyuncular galip gelmeyi hak ediyorlar. Öyle bir oyuncu grubuna sahibiz hak ediyor" sözlerine yer verdi.