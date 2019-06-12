Fikret Şeneş’e saygı albümünde “Düşünme Hiç” şarkısını söyleyecek olan Ceceli, eserin aranjesini de kendisi yaptı.Şarkı’nın okuma aşamasında Ceceli’yi oğlu Arın yalnız bırakmadı.
Ünlü şarkıcı oğlu Arın’ın objektifine böyle poz verdi.
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