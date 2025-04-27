Mustafa Ceceli: Volkan ağabey görevinin başında vefat etti

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Mustafa Ceceli, Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Ceceli, fit görünümüyle de dikkat çekti.

Mustafa Ceceli; gazetecilerle röportajına şu cümlelerle başladı; "Bostancı konseri sonrası galiba iki bin kişi ile sarmaş dolaş olunca şifayı kaptık. Aile gibiyiz vallahi, film şeridi gibi geçti. Bu akşamda Kıbrıs’tayız gördüğünüz gibi 15 kilo verdim. Sahneye ilk çıktığımda kravat inceydi şimdi biraz daha kalın tarzlar değişiyor. Önemli olan şarkılarımızın aynı güzellikte kalması ve dinleyenlerin bu kadar sene sonrası teveccüh göstermesi.

Hayatını Kıbrıs'ta sahnedeyken kaybeden Volkan Konak'ı anmayı da unutmadı; "Bostancı Gösteri Merkezin de onun için bir şarkı seslendirdim. Volkan ağabey için bin gece şarkı söylesek anılarımız hatıralarımıza vakit yetmez, üzülüyoruz tabii ki daha bugün uçaktayken düşünüyordum Volkan ağabey, sahnedeyken görevinin başındayken vefat etmişti. Allah, rahmet eylesin mekânı cennet olsun" şeklinde dile getirdi.