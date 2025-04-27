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        Haberler Magazin Mustafa Ceceli: Volkan ağabey görevinin başında vefat etti - Magazin haberleri

        Mustafa Ceceli: Volkan ağabey görevinin başında vefat etti

        Mustafa Ceceli, Kıbrıs'ta sahne aldı. Mustafa Ceceli, hayatını Kıbrıs'ta sahnedeyken kaybeden Volkan Konak'ı; " Volkan ağabey, sahnedeyken görevinin başındayken vefat etmişti. Allah, rahmet eylesin mekânı cennet olsun" cümleleriyle andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 22:43 Güncelleme: 27.04.2025 - 22:44
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        "Volkan ağabey görevinin başında vefat etti"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Mustafa Ceceli, Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Ceceli, fit görünümüyle de dikkat çekti.

        Mustafa Ceceli; gazetecilerle röportajına şu cümlelerle başladı; "Bostancı konseri sonrası galiba iki bin kişi ile sarmaş dolaş olunca şifayı kaptık. Aile gibiyiz vallahi, film şeridi gibi geçti. Bu akşamda Kıbrıs’tayız gördüğünüz gibi 15 kilo verdim. Sahneye ilk çıktığımda kravat inceydi şimdi biraz daha kalın tarzlar değişiyor. Önemli olan şarkılarımızın aynı güzellikte kalması ve dinleyenlerin bu kadar sene sonrası teveccüh göstermesi.

        Hayatını Kıbrıs'ta sahnedeyken kaybeden Volkan Konak'ı anmayı da unutmadı; "Bostancı Gösteri Merkezin de onun için bir şarkı seslendirdim. Volkan ağabey için bin gece şarkı söylesek anılarımız hatıralarımıza vakit yetmez, üzülüyoruz tabii ki daha bugün uçaktayken düşünüyordum Volkan ağabey, sahnedeyken görevinin başındayken vefat etmişti. Allah, rahmet eylesin mekânı cennet olsun" şeklinde dile getirdi.

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        "50 yaşında sahneyi bırakacağınızı söylemiştiniz. Bu kararınız devam ediyor mu?" şeklindeki soruya Mustafa Ceceli; "Vazgeçtim... Latifesi bir yana hem değişen dünyada hem değişen koşullar az önce de bahsettiğim gibi sağlık çok önemli hayat ne getirir bilemeyiz ama bunu revize edelim. Biz sahnemizi bırakmayız" cümleleriyle cevap verdi.

        Mustafa Ceceli, gelen oyunculuk tekliflerini neden kabul etmediğini şöyle açıkladı; "Vallahi aralarda geliyor. Çok yoğun bir çalışma temposu bizi biraz aşan şeyler ayrıca onun ustaları var. Onlar dururken biz dizide oynarsak ayıp olur."

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        #volkan konak
        #Mustafa Ceceli
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