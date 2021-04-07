DHA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Kemerburgaz'da kuracağı yeni tesislerle ilgili yapılan lansmanda açıklamalarda bulundu. Cengiz, şampiyonluk sayılarıyla ilgili tartışmalar konusunda Fenerbahçe'ye yönelik sert ifadeler kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile süren 1959 öncesi şampiyonluklar polemiğiyle ilgili, "2 tıfıl yönetici, akıl yaşta değil baştadır, doğru. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Kazandılar, 2 gün sustular" ve "Ben ikna mı edeceğim Ali Bey'i. Ali Bey benim konuşmamla olacaksa ikna her gün konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Korkarım, 1 şampiyonlukları eksilir" ifadelerini kullandı.

Cengiz, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme lansmanında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile süren 1959 öncesi şampiyonluklar polemiğiyle ilgili yöneltilen soru üzerine Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı;

"Biz hep tarihçileri çıkarttık. 6 sayfa dilekçemizi herkese sergiledik. Herkes görsün dedik ama onların ne başvurduğunu hala bilmiyoruz. Bugüne kadar da bir tane tarihçi çıkarmadılar. Bula bula Vahdettin'i buldular. O da biliyor ki herkes Fenerli doğar, sonra başka takım tutar. Biz Antep'te, Adana'da böyle Fenerli olana hayret ederdik, sen nasıl Fenerli oldun diye. Yani espri yapıyorum. Hala da yüzde 60-70 öyledir. Yani olabilir. Kardeşlerim, yani yakınlarım Fenerbahçeli, Beşiktaşlı. Ben asla rahatsız olmam. Herkesin Galatasaraylı olmasını da istemem. Yoksa farkımız ortaya çıkmayacak. Yani 2 tıfıl yönetici, akıl yaşta değil baştadır, doğru. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Çok özür dilerim, kişilikleriyle ilgili söylemiyorum. Muhatap almam. Seviyemiz uygun değil..."

Devamlı diyorlar ki, 'sen bize hırsız dedin'.. Ben de baktım nerede dedim diye. Ben size hırsız demedim. Akıl yaşta değil baştadır. Ama belli bir eğitim de ister. Bu sırf aileyle olmaz. Yani sen bilmiyorsan google'a bakacaksın. Bak öğren. Ben bunu anlamıyorum. Eğitimi nerede alırsan al, insan önce kendini yetiştirmeli. Sevgili Fenerbahçe camiasından özür dilerim. O camia, Beşiktaş hepsi benim için çok değerlidir ve hepsi yakın arkadaşımdır. Ama yönetimleri maalesef doğru gitmiyor...

Bazı şampiyonluklarımızı himmet, himmet ne demekse. Dua diyorlar. Sen niye kendine dua ettirmiyorsun. Ben ikna mı edeceğim Ali Bey'i. Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa her gün konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Korkarım, 1 şampiyonlukları eksilir."

TESİSLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

"Bir tarihe tanıklık ediyoruz. Galatasaray'ın altyapı anlamında önemli bir kilometre taşına tanıklık ediyoruz. Bu arazi, Galatasaray'ın yeni tesislerinin kurulacağı arazidir. Biz bu araziyi Riva ve Florya anlaşması esasında geçmiş yönetimce aldık. 30 dönüm arazimiz var. Ormanın arkasında 60 dönümlük arazi var. 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve binalarda deprem riski var. Hepsini buraya taşıyacağız.

Florya ve Riva anlaşması hoşumuza gitmedi. Buradan alınan 367 milyonu futbolcu transferlerine gitti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı sevgili Murat Kurum'a da çok çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüne müthiş destek verdi. Cumhurbaşkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ederim.

Bir yenilgiyle üzülmeyelim. Galatasaray tek yenilgiyle yıkılmaz. Biz yüzyıllık kulübüz ve her durumda en büyüğüz."