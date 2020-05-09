Geçtiğimiz hafta yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve önceki gün başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in tedavisine devam ediliyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; son 2 günü yoğun bakımda geçiren Başkan Cengiz’in bugün yoğun bakımdan çıkarılacağı öğrenildi. Şimdilik bir kez daha ameliyat olmasına gerek duyulmayan Sarı-Kırmızılılar’ın 1 numarasının, önümüzdeki süreçte de tedavisi sürecek. Başkanın uyanıp kendisine geldikten sonra sağlık durumu hakkında kendisinin bilgilendirme yapacağı öğrenildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR