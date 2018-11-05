Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Cengiz şunları söyledi:
"Geçmişi unutalım demiyorum ama takılı kalmayalım. Biz şimdi ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye gidiyoruz. Önümüzde Schalke maçı var, konsantrasyonumuzu bozmayalım. Galatasaray ve Türk futbolunun geleceği için önemli bir maça çıkacağız. Bu maça odaklanalım.
Schalke maçından önce konsantrasyonumuzu bozmayalım. Bütün taraftarıma sesleniyorum; yapılan haksızlıkları unutmasınlar ama kin ve nefretle takılı kalmasınlar. Nefretlerini ve kinlerini yok etmesinler ama saklı tutsunlar.
Derbide haksızlığa uğradık. Yangını Soldado ve Jailson çıkardı. Bunları yapanlar ile bu yangını söndürmeye çalışanları disiplin kurulunun bir tutmaması gerekiyor. Fırat Aydınus'un bütün kararları aleyhimizeydi.
Maç sırasında Ali Koç'a 'Neden tribünler boşaltılıyor' dedim. 'Bir arkadaş vefat etmiş, hastaneye gidiyorlar' dedi. Hepimizin morali bozuldu. Hiçbir maç bir candan değerli değildir. Koray kardeşimin yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Dilerdim ki 2-0'dan sonra 7-0 olsun. 6-0 psikolojisini bozsun. 2-0'dan sonra rakip direnç gösterdi. Hakem kötü bir performans gösterdi. Maalesef bir haksızlığa uğradık. Maç orada kalabilirdi; fakat yine aynı hakem 1 dakika süren itişmeyi görmedi. Müdahele etseydi üzüntü duyduğumuz maç sonu olayları olmazdı.
VAR hakemleri ile orta hakemin konuşmalarının açıklanmasını istiyoruz. Acaba VAR hakemleri uyarıyor da orta hakemler mi gereğini yapmıyor.
Sakın hiç kimse bizim efendiliğimize güvenip bizi test etmesin. Korkarım bir gün istenmeyen bir şey olur. Olayları kışkırtan 2 futbolcu vardı. Umuyorum ki Fenerbahçe yönetimi onları uyarmıştır.
Hasan Şaş dün güzel bir açıklama yaptı ve hatalı olduğunu kabul etti. Hasan Şaş, Türk karakteri. Yabancı oyuncularda bundan bahsediyorum zaten. Gerilla gibi vurkaç taktiği yapıyorlar. Algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar.
'Seni sevmeyen ölsün’ tezahüratını kasıtlı hale getirdiler. Acının üstünden prim yapmayın.
Bir yerde biri bağırıyorsa onu dinlemek gerekiyor. Bunu Beşiktaş bağırdığı zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Biri bağırıyorsa bir dinleyin bakalım, bir araştırın. "
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