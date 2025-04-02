Mustafa Denizli: Fenerbahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-1 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Türk futbolunun efsane isimleri Mustafa Denizli ve Rıdvan Yılmaz, HT Spor'da "Derbi Özel" programında dev karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Denizli ve Dilmen'in derbi yorumları:

"F.BAHÇE BU SİSTEMDE NİYE ISRAR EDİYOR?"

Mustafa Denizli: Söylenecek çok şey var... Fenerbahçe bu kadro ile bu sisteme niye ısrar ediyor, niye oynuyor? Sadece 2. Rangers maçında başarılı gözüktü. Bunun da sebebi Rangers'ın eski Rangers olmayışı... Fenerbahçe'nin bu sisteme geçtiğinden beri eze eze geçtiği, futbol oynayarak kazandığı bir maç yok. Bodrum maçını kazandı ama zorlandı. F.Bahçe'nin bu sene iyi oynadığı bir maç hatırlamıyorum, yok. Niye bu kadar ısrar ediyor? Fenerbahçe 2 tane hedef santrforla oynuyor, bunların fizik kapasiteleri yeterli değil. Orta sahada oyunun hakimi tamamen rakip oluyor, kırılgan bir orta sahası var.

📺 Derbi Özel



🎙️ Mustafa Denizli: Fenerbahçe bu kadro ile bu sisteme niye ısrar ediyor. pic.twitter.com/0CALSiTyE6 — HT Spor (@HTSpor) April 2, 2025

"G.SARAY'IN BU KADAR İYİ OYNAYACAĞINI BEKLEMİYORDUM"

Rıdvan Dilmen: Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında oynanan maçta G.Saray, Fenerbahçe'ye pozisyon vermedi. Maçın sonlarında 6 puan farkı koruma içgüdüsü başladı. Ben bugün Galatasaray'ın özellikle ilk yarıda bu kadar iyi futbol oynayacağını düşünmüyordum.