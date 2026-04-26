Mustafa Denizli: Fenerbahçe penaltıya kadar daha iyiydi!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yle kozlarını paylaştı ve rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli dev derbiyi yorumladı.

"FENERBAHÇE PENALTIYA KADAR DAHA İYİYDİ"

Orta oyunu gibi bir derbi izledik. Maça baktığın zaman Galatasaray son haftaların getirdiği stres ve puan kayıplarının etkisiyle oyuna gergin başladı; rahat değildi. Fenerbahçe’nin daha iyi gözüktüğü, penaltıya kadar olan bir bölüm var, ilk 15 dakika diyebiliriz. Onun dışında Fenerbahçe'de topla buluşan topçunun (Sidiki Cherif) gol atma kabiliyeti son derece düşük. Sadece o pozisyondaki koşusu iyiydi. Fenerbahçe 6 tane defansif ağırlıklı, 3 tane hareketli ve çabuk, onların arkasında da serbest bir adam Talisca... Fenerbahçe böyle başlayarak daha derli toplu gözüktü, Galatasaray ise sıkıntılı ve gergin başladı.

"F.BAHÇE ÜRETKEN BİR ORTA SAHAYA SAHİP DEĞİL"

Fenerbahçe'nin orta sahaları müthiş çalışkan ama skor üzerinde bir etkinliği yok. Pas alışverişi, top çalmaları... Fenerbahçe, ofansif üretkenlik gösterebilecek bir orta sahaya sahip değil.

🎙️ Mustafa Denizli: Fenerbahçe, ofansif üretkenlik gösterebilecek bir orta sahaya sahip değil. Önde Kerem, Musaba, Nene gibi hareketli oyuncuları kullanabilecek bir orta sahaya sahip değil.



"F.BAHÇE'DE MİLLİ MARŞI 1 KİŞİ SÖYLÜYORDU"

Yerli futbolcuların bu tür derbi anlayışları, hissetmeleri ve mücadele seviyelerini üst seviyeye çıkarmaları daha farklı. İnanın bana, daha farklı. Oyunun başında milli marşımız söylenirken Galatasaray’ın yarısı söylüyordu milli marşı, Fenerbahçe’de ise bir kişi söylüyordu. Şimdi diyeceksiniz ki “Ne alakası var?” Alakası var. Hayatını burada geçirecek insanların, bu tür maçlardaki maç sonraları ve yaşamları, bu maçlarla paralellik gösteriyor.