        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mustafa Denizli: Galatasaray, Beşiktaş'tan daha fazla arzu gösterdi - Galatasaray Haberleri

        Mustafa Denizli: Galatasaray, Beşiktaş'tan daha fazla arzu gösterdi

        Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Giriş: 07.03.2026 - 22:50
        "Galatasaray daha fazla arzu gösterdi"

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'la kozlarını paylaştı ve rakibini 1-0 mağlup olarak zirve yarışında hata yapmadı.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, zorlu mücadeleyi yorumladı.

        "G.SARAY BEŞİKTAŞ'TAN DAHA FAZLA ARZU GÖSTERDİ"

        Galatasaray, Beşiktaş’tan daha fazla arzu gösterdi; pozisyonlarda hırs olarak Beşiktaş’ın önündeydi, mücadele ve koşu olarak da öndeydi. Kalite olarak, top kullanmada özellikle ileriye çıkışlarda Beşiktaş’ın önündeydi. Beşiktaş son haftalardaki grafiğinin gerisinde kaldı.

        "İYİ BİR MAÇ OLMADI"

        İyi bir maç oldu mu? Hayır. Futbol adına seyredenleri mutlu etti mi? Etmedi. Beşiktaş, Galatasaray karşısında önde hava üstünlüğü olan bir takım değil. Özellikle ikinci yarı oyunu çok kanatlara yığdılar, bu topları kullandılar ama belki onda birine vurabildiler.

        "OSIMHEN MÜCADELE DERSİ VERDİ"

        Bir futbolcu sahada ne kadar hırslı olabilir, ne kadar mücadele edebilir, örneğini Victor Osimhen verdi. Bir ara tek başına öyle bir mücadele içine girdi ki, pres takım ile birlikte yapılır; Osimhen tek başına pres yapmaya teşebbüs etti. Müthiş bir mücadele örneği verdi.

