Mustafa Denizli: Psikolojik olarak Fenerbahçe en geride!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray sahasında Rams Başakşehir'le kozlarını paylaştı ve rakibini 3-0 mağlup ederek ezeli rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını 7'ye yükseltti.

Öte yandan Trabzonspor da sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve Fenerbahçe'yle puanları eşitledi.

Karşılaşmaların ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleleri yorumladı.

"AVANTAJ TRABZONSPOR'A GEÇTİ"

Avantaj Trabzonspor’a geçti. Bu psikolojiyle Fenerbahçe’nin artık rahat top oynaması zor... Şimdiye kadar da rahat oynamamıştı, bundan sonra iş daha da zorlaşacak. İkincilik yarışı ciddi bir mücadeleye sahne olacak.

Galatasaray'da da Başakşehir'de de kötü oyuncu yoktu. Başakşehir, G.Saray'a büyük sıkıntılar yarattı. Uğurcan'ın son zamanlarda başarı grafiği yukarı doğru gitti, basit hatalar da yapıyor ama kendinden emin görüntü veriyor.

🎙️ — HT Spor (@HTSpor) March 14, 2026

"PSİKOLOJİK OLARAK EN GERİDE OLAN F.BAHÇE"

Namağlupluk çok önemli değil, namağlup küme düşebilirsin. Üst gruba baktığında psikolojik olarak en geride olan Fenerbahçe. Saha içi problemleri hat safhada olan Fenerbahçe. Fenerbahçe başka bir düşüncede seyahat ediyor, birbirini tamamlamayan unsurlar, saha içinde kopukluk... Yapılan toplantı avantaj mı dezavantaj mı, bunu zaman gösterecek. Bundan sonra iç saha maçları daha zorlu geçecek.