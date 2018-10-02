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Mustafa Denizli resmen Kasımpaşa'da!

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli getirildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kemerburgaz Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Fatih Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Sorumlumuz Mustafa Denizli, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi

02 Ekim 2018 Salı, 11:31 | Güncelleme:

Kasımpaşa, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ile resmi sözleşme imzaladı. Dün akşam saatlerinde kulübün Kemerburgaz Tesisleri'ni gezen 68 yaşındaki teknik adam, bugün kendisini 1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kemerburgaz Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Fatih Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Sorumlumuz Mustafa Denizli, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Mustafa Denizli son olarak Eskişehirspor'un başında görev yapmıştı. Denizli, 3 büyük takımın başında şampiyonluk yaşamış tek teknik adam unvanına sahip.

Sezona 4'te 4 galibiyetle iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, ligdeki son 3 maçından mağlup ayrıldı. Kasımpaşa'da 2016 Eylül'den bu yana teknik direktörlük yapan Kemal Özdeş, yönetimle yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle görevini bırakmıştı.

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Yorumlar 9
  • Misafir 21 dakika önce
    zevk veren iki takım vardı biri Konya biri Kasımpaşa şimdi bir Konya kaldızevk veren iki takım vardı biri Konya biri Kasımpaşa şimdi bir Konya kaldı
  • Misafir 48 dakika önce
    basarili olamaz denizli son 10 yilda hic bir basarisi yok
  • Misafir 49 dakika önce
    Yanlış karar olmuş. Genç dinamik hocalarımız varken kulübe performansı ve enerjisi artık olmayan değerli Mustafa Denizli'nin sportif direktör evet fakat hoca olarak başarılı olamayacağını hep beraber göreceğiz
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