        Mustafa Erhan Hekimoğlu: Galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum - Beşiktaş Haberleri

        Mustafa Erhan Hekimoğlu: Galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum

        Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, 3-2 kazandıkları Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum" dedi.

        Giriş: 15.02.2026 - 22:57 Güncelleme: 15.02.2026 - 22:57
        "Galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum"
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ın üçüncü golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

        "GALİBİYETİ GETİRDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Geçirdiği sakatlık sürecinde kendisine deste olan Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın'a teşekkürlerini ileten Hekimoğlu, "Maçı çok iyi oynadık. Ben de galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Orkun Ağabeyime ve tüm ağabeylerime çok teşekkürler. Bir sürü isim var, hepsi benle ilgileniyor. Sergen Hoca ile iyi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bu yıl biraz sakatlık yönünden bol bir sezon geçti benim için. Bu gol çok güzel oldu ve geri dönüşün sinyalleri oldu benim için." ifadelerini kullandı.

