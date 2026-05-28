        Haberler Gündem Güncel Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı | Son dakika haberleri

        Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı

        Tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı.

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 01:11 Güncelleme:
        İçişleri Bakanlığı, tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ı görevden uzaklaştırdı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanunu’na Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmî Belgede Sahtecilik' suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

