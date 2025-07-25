Mustafa Kaplan: Gençlerle tecrübeyi harmanladık!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan takımın son durumunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımın yeni sezondaki yapılanmasıyla ilgili "Bizim takımda kebap da var, menemen de. Gençlerle tecrübeyi harmanladık ama zamana ihtiyacımız var." dedi.

"YENİDEN DİRİLİŞ"

"Yeniden diriliş" parolasıyla sezona giren sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mustafa Kaplan, Ankaragücü'nün Türk futbolundaki yeri ve camianın büyüklüğüne vurgu yaparak, geçmişte yaşadıkları benzer süreçlerden başarıyla çıktıklarını hatırlattı.

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Takımda kalan tecrübeli oyuncular ve altyapı oyuncuları ile sıfırdan başlayacaklarını dile getiren Kaplan, "Elimizdeki genç oyuncularımızla, geçen sezondan kalan tecrübeli oyuncularımızı da tutarak lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Ankaragücü'nün altyapısından aldığımız oyuncularla bir de benim tamamen kendi seyrettiğim, bildiğim oyuncular ve ekibimle beraber, iyi bir takım yarattığımızı düşünüyorum. Birinci kampımızı kendi tesislerimizde yaptık. Genç oyuncularımızla daha iyi bir kaynaşma oldu ve burada en büyük etken takımımızda kalan Mahmut'tur, Osman'dır, Ertaç'tır, İsmail'dir, Halil İbrahim Pehlivan'dır." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci etap kampı için Bolu'ya giderek hazırlık maçlarına çıkacaklarını aktaran Kaplan, sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir takım olduk. Ankaragücü, düştüğü yerden kalkmasını bilen bir camiadır. İnşallah bu sezon başarılı olup güzel işler ortaya koyacağız. Geçen sezon biz son üç hafta kala geldik. Geldiğimizde üç maçta üç galibiyet aldık ama ne yazık ki üçlü averajla bir alt lige düştük. İki yıl üst üste küme düşmek, Ankaragücü camiasına yakışmayan bir tablo oluşturdu. Burada kimseyi suçlamak istemiyorum ama şimdi sıfırdan başlayarak, elimizdeki genç oyuncularla, geçen sezondan kalan tecrübeli oyuncuları da tutarak lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz." Daha önce söylediği "İyi yapılmış bir menemen, iyi bir etten daha iyidir" sözüyle akla gelen Kaplan, "Bizim takımda kebap da var, menemen de. Gençlerle tecrübeyi harmanladık ama zamana ihtiyacımız var. Çünkü aldığımız oyuncuların çoğu geçen sezon 19 yaş altında oynadı. 19 yaş altı takımı küme düşmüş olmasına rağmen oradan yetenekli oyuncular aldık. Tecrübeyle gençleri karıştırıp hem menemen hem kebap yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İkinci Lig zor bir lig. Koşan, mücadele eden ve savaşan takım başarılı olur. Batman Petrol ile Vanspor'un finalini izledim. İkinci Lig’in kalitesi oldukça düşmüş. Batman geçen sezon 80 puan toplamasına rağmen şampiyon olamadı. Genç oyuncularımız lige adapte olursa ses getiririz." ifadelerini kullandı. REKLAM "MAHMUT TEKDEMİR VE MİRAÇ ŞİMŞEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OYUNCULAR" Transfer yasağı nedeniyle sadece iç transferle hareket ettiklerini dile getiren Mustafa Kaplan, Ankaragücü taraftarlarına da destek çağrısında bulundu.