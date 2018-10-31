Kadın girişimcilerin damgasını vurduğu 6'ıncı Startup İstanbul, ekosistemin önemli paydaşlarını ağırladı. Bu isimlerden ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Esas Ventures Kurucu Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı, girişim yatırımlarını ve gelecek hedeflerini Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'a anlattı.

Mustafa Sandal, 1990'lı yılların başından bu yana yaptığı pop müziğin yanında, son dönemde girişim yatırımları ile de kendinden söz ettiriyor. Girişimlere olan ilgisinin yeni başlamadığını belirten Sandal, "1990'lı yıllarda ABD'de işletme eğitimi aldım. O yıllardan beri teknoloji dünyasının içindeyim. Sanılanın aksine, girişimcilik popüler hale geldiği için bu işlere yeni girmedim, benim bu dünya ile ilişkim 90'lı yıllardan beri sürüyor" dedi.

'GİRİŞİMLER ORKESTRALARA BENZER'

Girişimlere yatırım yaparken önce ekibe baktığını belirten Mustafa Sandal, "Girişimleri de orkestralar gibi düşünmek lazım. Her ikisinde de, tek başına yada uyumsuz bir ekiple ortaya güzel işler çıkarmak zordur. Birbirini tamamlayan, uyumlu bir ekiple başarı gelir" diye konuştu.

Girişimler ile zaman geçirmenin şarkılarına da yansıdığını kaydeden Mustafa Sandal, "Girişimcilerle birlikte oldukça, yeni teknolojiler ve yeni kavramlar ile tanışıyorsunuz. Son şarkımın giriş kısmında yapay zekaya vurgu yaptık" ifadesini kullandı.

Sandal, sanat camiasının şimdilik girişim ekosistemine uzak kaldığını belirterek, "Başarılı girişimler çoğaldıkça, girişimlere yatırım yapanların kendiliğinden artacağını düşünüyorum" görüşünü paylaştı. Mustafa Sandal, önümüzdeki dönemde yatırımlarını blockchain teknolojisine kaydırmak istediğini vurguladı.

'ÇÖZÜM YARATANA YATIRIM YAPIYORUZ'

Etkinliğin ana sponsorlarından Esas Ventures'in Kurucu Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı, popülaritesi olan işlerden çok, gerçek bir problemi çözebilecek girişimlere yatırım yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Türkiye, Amerika, İngiltere, Belçika, Almanya, Meksika, Nijerya ve Gana’da iştirakleri olan yatırımlar yaptıklarını kaydeden Kamışlı, "Bugüne kadar dünya genelinde toplam 10 girişime yatırım yaptık. Fonumuzun büyüklüğü 200 milyon TL" dedi.

'YATIRIMDA NİCELİK DEĞİL NİTELİK ÖNEMLİ'

Yatırım yapmaktan çok, fikre ve şirkete katılan değerin önemli olduğunu kaydeden Kamışlı, "Benim için 100 tane yatırım yapmaktansa, 20 tane yatırım yapıp onlarla sürekli olarak etkin bir şekilde ilgilenmek hem daha değerli hem de daha keyifli. Yatırım yaptığımız şirketlerin sayısından çok, o yatırımlara nasıl dokunduğumuz ve ne kadar vakit ayırdığımız önemli" ifadesini kullandı.

'EKOSİSTEMİ YURTDIŞINA ENTEGRE EDECEĞİZ'

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini dünya ile entegre etmeyi hedeflediklerini aktaran Esas Ventures Kurucu Ortağı, "Bunu yapabilmek için sadece Türkiye’de yatırım yapmak yetmiyor, diğer ekosistemlere de destek olmanız gerekiyor. Çünkü bunu yaparsak, ileride onları ülkemize getirmek için elimiz güçleniyor" diye konuştu. Kamışlı, hali hazırda e-spor, blockchain ve yapay zekâ alanlarıyla yakından ilgilendiklerini bildirdi.

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