MUSTAFA SANDAL'IN HAYATI

Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970 İstanbul doğumlu, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci. 90'lı yılların başlarında çok sayıda ünlü şarkıcıya verdiği bestelerle müzik piyasasında önemli bir tanınırlığa ulaşan sanatçı 1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümü Suç Bende ile önemli bir ticari başarı yakalayarak tüm Türkiye'de tanınan bir sanatçı haline geldi.

İlk albümünün ardından 1996 yılında Gölgede Aynı isimli albümüyle pek çok ödül kazandı. 1998 yılında Detay adlı çalışmasıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Mustafa Sandal bu albümle de önemli bir ticari başarı yakaladı ve Aya Benzer isimli parçasıyla listelerde 1 numara oturdu. Ardından Sony Music'le sözleşme imzaladı ve Araba adlı albümünü dünyanın dört bir tarafında satışa sundu.