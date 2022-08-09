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Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?

Mustafa Sandal ile nikah masasına oturan Melis Sütşurup'un yaşamı magazin dünyasında merak ediliyor. Ünlü şarkıcı ile evlenen Melis Sütşurup'un hayat hikayesi ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte Melis Sütşurup'un biyografisi...

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  • Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?

    Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı sosyetik güzel Melis Sütşurup'ta bulmuştu. 3 yıllık ilişkilerinden sonra çift İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.  Mustafa Sandal'ın eşi Melis kimdir sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte sorulan soruların yanıtları...
  • Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?

    Mustafa Sandal'ın ile dünya evine giren Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. Sütşurup'un bir de önceki evliliğinden erkek çocuğu var.

    Melis Sütşurup Mustafa Sandal çifti 4 yıldır birliktelik yaşıyordu. Bir dönem ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift barışma haberleri sonrasında Şubat ayında nişanlanmıştı.
  • Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?

    MUSTAFA SANDAL'IN HAYATI

    Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970 İstanbul doğumlu, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci. 90'lı yılların başlarında çok sayıda ünlü şarkıcıya verdiği bestelerle müzik piyasasında önemli bir tanınırlığa ulaşan sanatçı 1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümü Suç Bende ile önemli bir ticari başarı yakalayarak tüm Türkiye'de tanınan bir sanatçı haline geldi.

    İlk albümünün ardından 1996 yılında Gölgede Aynı isimli albümüyle pek çok ödül kazandı. 1998 yılında Detay adlı çalışmasıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Mustafa Sandal bu albümle de önemli bir ticari başarı yakaladı ve Aya Benzer isimli parçasıyla listelerde 1 numara oturdu. Ardından Sony Music'le sözleşme imzaladı ve Araba adlı albümünü dünyanın dört bir tarafında satışa sundu.
  • Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?

    Araba ve Aya Benzer parçalarıyla yurtdışında da tanınırlığını arttırdı. 2000 yılında Akışına Bırak isimli 4. stüdyo albümünü çıkardı. 2002 yılında çıkardığı Kop adlı albümüyle "En İyi Erkek Sanatçı" dalında ödül kazandı. 2003 yılında Universal Music-Polydor etiketiyle Seven adını verdiği çalışmasını yurtdışında dinleyicilere sundu ve 1 yıl sonra İste isimli albümünü Türkiye'de yayınladı.

     
  • Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?

    3 yıllık bir aranın ardından Devamı Var isimli çalışmasını piyasaya sunan Mustafa Sandal 2009 yılında çıkardığı Karizma adlı albümün ardından 2011'de Gülben Ergen'le birlikte çıkardığı Şıkır Şıkır o yılın en çok indirilen şarkısı oldu. 2012 yılında 10. stüdyo albümü olan Organik'i çıkarttı. 2013 yazında ise Tesir Altında isimli çalışmasını piyasaya sürdü ve bu çalışma 2013 yılının en çok satan single'ı oldu.

    2008 yılında sırp şarkıcı Emina Jahović Sandal ile evlenmiş daha sonra boşanmıştır. Bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu vardır.

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