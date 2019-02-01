Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme sürecine son noktayı koymaya hazırlanıyor. 2 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında yaklaşık 200 aday belirlenecek. O isimler arasında, Şişli, Maltepe, Silivri, Etimesgut ve Bodrum adayları da var. Kılıçdaroğlu önce Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. 'A Takımı' ile aday listesi belirlenecek. Ardından saat 14.00'te de o liste Parti Meclisi'nin onayına sunulacak.

SARIGÜL'ÜN RAKİBİ GÜRSEL TEKİN Mİ OLACAK?

Toplantı öncesi en çok merak edilen ilçelerden biri Şişli. CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün DSP adayı olması sonrasında, güçlü bir aday arayışına girildi. Habertürk'ün edindiği bilgilere iş insanı Serdar Tekin ve Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın ismi kulislere yansısa da aday parti içerisinde de çok daha güçlü, örgüt nezdinde tanınan bir isim olacak. Daha önce hem Genel Sekreter hem de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Şişli adaylığına en yakın isim olduğu öğrenildi. Gürsel Tekin'in de adaylığa sıcak baktığı belirtiliyor.

ALPER TAŞ SÜRPRİZİ

Beyoğlu ilçesinde ise sürprizi bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. FOX TV'ye konuşan CHP Lideri, Beyoğlu için gönlünde ÖDP'li Alper Taş isminin yattığını söyledi. Taş için "saygın, genç, dinamik" tanımlaması yapan Kılıçdaroğlu, Alper Taş'ın Beyoğlu'na yakışacağını düşündüğünü söyledi. Bu açıklamanın ardından ÖDP'li Taş'ın Beyoğlu adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Belirlenecek bir diğer ilçe de Maltepe. Mevcut başkan Ali Kılıç'a yönelik bazı itirazlar olsa da yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

KADIKÖY'DE İKİNCİ OYLAMA

Kadıköy adayı Şerdil Odabaşı için ise yeni bir oylama yapılması gündemde. Geçtiğimiz Pazar günü toplanan Parti Meclisi'nde 30 kabul oyu alan Odabaşı'nın Kadıköy adayı olduğu açıklanmıştı. Ancak bazı Parti Meclisi üyeleri, bir kişinin aday olabilmesi için en az 31 oy alması gerektiğini savundu. O iddia Kılıçdaroğlu'nun hukukçu kurmayları tarafından incelendi. Aslında hukuken bir sorun olmadığı kanaatine de varıldı. Ancak CHP Lideri'nin, parti içerisinde bir tartışma yaşanmaması için oylamanın yenilenmesine sıcak baktığı kaydedildi.

IŞIKLAR VE KOCADON'DA ISRAR

Silivri'nin mevcut başkanı Özcan Işıklar, Parti Meclisi üyeleri tarafından reddedilmişti. Ancak hala farklı bir isim gündeme gelmedi. Dolayısıyla Işıklar'ın isminin, bir kez daha oylamaya sunulması bekleniyor gündemde. Adaylığı konusunda ısrar edilecek bir diğer isim de Mehmet Kocadon. Bodrum Belediye Başkanı'nın, ilçesinde bir kez daha aday yapılması bekleniyor.

ETİMESGUT'TA SON SÖZ SÖYLENECEK

İYİ Parti ile ayrı aday çıkarılması kararlaştırılan, ancak il-ilçe başkanları düzeyinde de temasların devam ettiği Ankara'nın Etimesgut ilçesi de bu Parti Meclisi'nin gündeminde olacak. İki parti arasında nihai karar verilmese de CHP'nin Kenan Nuhut'u aday yapması halinde İYİ Parti'nin karşısına bir rakip çıkarmayabileceği belirtiliyor.