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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde önce istifa kararı verip arkasından istifasını geri alan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "Seçimlere kadar devam edecek, sonrasına bakarız" dedi.
Kılıçdaroğlu, Fox Tv'nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Seçime iki ay kaldığını hatırlatan ve heyecanlı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Büyük kentlerde söz sahibi olacağız. Ankara'yı, İstanbul'u, Antalya'yı, Mersin'i, Bursa'yı, İzmir'i Allah'ın izni ile alacağız. Adaylarımız sahaya hakim çalışıyorlar." dedi.
Adaylar konusunda aldığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, her seçim dönemi bu eleştirileri yaşadıklarını söyledi.
Eleştirilerden haklılık payı verdikleri olduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, oralarda düzeltme yaptıklarını bildirdi. "Aday belirlemede geç kalındı" eleştirilerine katılmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlere nazaran daha çok adayı daha erken açıkladıklarını dile getirdi.
Son yapılan PM ve yaşanan tartışmalar hatırlatılarak, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden istifa açıklamasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmaları, partinin özel hayatı olarak gördüğünü ve kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmadığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Canan Hanım'ın bir duygusal nedenle böyle bir tweet attığını biliyorum, sonra da bu tweetten vazgeçtiğini biliyorum." dedi.
"Böyle bir hakkı var mı?" denmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Etmemeli. Kendisine söyledim. Halka şunu söyleyeyim; atılan tweettin doğru olmadığını ifade ettim zaten. Çünkü bir il başkanının duygusal nedenlerle tweet atması, sosyal medyada düşüncelerini paylaşmasının doğru olmadığını ifade ettim o da kabul etti tabii bunu." değerlendirmesini yaptı.
Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine "Kaftancıoğlu'nun istifasını kendisinin istediği" bölümlere girmek istemediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Neden o bölümlere girmek istemem. Dediğim gibi bu bir partinin kendi iç sorunudur. Kendi iç sorunuyla ilgili alanı tartışmak istemem." diye konuştu.
"Canan Hanım seçime kadar devam edecek mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Devam edecek, sonrasına bakarız." dedi.
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