Merve Taşkın duruşma günü ise sosyal medya hesabından bu pozu yayınlayarak altına, "26 Ocak yani bu sabah 09.50 de kendi ülkem Türkiye'de müstehcenlik suçundan dolayı 2. duruşmam var ve bu duruşmada karar verilecek bence. Umarım bu son postum olmaz. Beraat diye bir fotoğraf tekrar paylaşabilme dileğiyle... İnsanların kimseye zarar vermeden kendi hayatlarini yaşadığı ve bundan dolayı müstehcenlik suçundan mahkemelere çıkmadığı bir dünyada yaşariz umarım. Bana şans dileyin!" notunu düşmüştü.