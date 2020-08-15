Mutancana nasıl yapılır? sorusu bu özel yemeği mutfağında denemek isteyenlerin gündeminde. Osmanlı mutfağının en ünlü yemekleri arasında yer alan mutancanada et ve kuru meyve kullanılır. Pratik ve özgün mutancana tarifi haberimizde.

MUTANCANA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- 1200 gr kuzu but eti

- 1,5 su bardağı et suyu

- 3 adet kuru soğan

- 2 yemek kaşığı bal

- 5 adet siyah erik

- 4 adet kayısı

- Yarım su bardağı kabuksuz badem

- 1 salkım siyah üzüm

- 2 yemek kaşığı sirke

- Tuz

MUTANCANA HAZIRLANIŞI

Düdüklü tencereye kuzu but eti, soğan , üstünü geçecek kadar su ve biraz da tuz ekleyek pişirelim. Pişen etleri süzelim. Bu sırada soğanlarımızı küçük küçük doğruyoruz. Tenceremize aldığımız etlerimizin üzerine soğan, bal, et suyu, tuz ve karabiberi ekleyin ve pişirmeye devam edin. Yemeğimizi ateşten almadan önce badem , sirke ve meyvelerimizi ekleyip biraz daha pişirelim.

Afiyet Olsun...