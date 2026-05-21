Mutlak butlan kararı nedir? Mutlak butlan kararı ne anlama geliyor, hangi durumlarda uygulanır?
Hukuk terimleri arasında yer alan "mutlak butlan" kavramı, son gelişmelerin ardından araştırılmaya başlandı. Özellikle "Mutlak butlan nedir, ne anlama gelir?" soruları öne çıkarken, bu kavramın hukuki işlemlerin en başından itibaren geçersiz sayılması anlamına geldiği belirtiliyor. Peki mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır? Mutlak butlan kararı ne anlama geliyor? İşte bilgiler...
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 18:48
Gündemde yer alan “mutlak butlan” ifadesi, hukuk sisteminde taşıdığı anlam nedeniyle merak konusu oldu. Hukukta önemli kavramlardan biri olarak gösterilen mutlak butlan, bir işlemin yasaya aykırı olması nedeniyle tamamen geçersiz kabul edilmesini ifade ediyor. İşte mutlak butlan kararına ilişkin merak edilenler…
MUTLAK BUTLAN NEDİR?
Mutlak butlan, hukukta bir işlemin en baştan itibaren kesin olarak geçersiz sayılması anlamına gelir. Yani işlem yapılmış gibi görünse de hukuk açısından hiç doğmamış kabul edilir.
MUTLAK BUTLAN NE ANLAMA GELİYOR?
Siyasi partiler açısından da "mutlak butlan", parti içinde alınan bir kararın veya yapılan bir işlemin hukuken baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelir.
Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
